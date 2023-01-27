WP: «сборная солянка» из западных танков не сыграет решающую роль в операциях ВСУ

Аналитики The Washington Post назвали передачу Украине различных моделей танков «сборной солянкой» и выразили уверенность, что боевые машины вряд ли серьезно помогут ВСУ из-за логистических проблем и разных сроков поставки.
«Военные эксперты не уверены, окажут ли они решающее влияние на поле боя: украинские войска еще нужно обучить, как их использовать», — говорится в материале.
Обещанные Украине танки не смогут сыграть значительную роль в весенних операциях ВСУ, а эффективность использования техники во многом будет зависеть от уровня подготовки украинских экипажей, пишет WP.