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WP: «сборная солянка» из западных танков не сыграет решающую роль в операциях ВСУ

Армия
WP: «сборная солянка» из западных танков не сыграет решающую роль в операциях ВСУ

Аналитики The Washington Post назвали передачу Украине различных моделей танков «сборной солянкой» и выразили уверенность, что боевые машины вряд ли серьезно помогут ВСУ из-за логистических проблем и разных сроков поставки.

«Военные эксперты не уверены, окажут ли они решающее влияние на поле боя: украинские войска еще нужно обучить, как их использовать», — говорится в материале.

Обещанные Украине танки не смогут сыграть значительную роль в весенних операциях ВСУ, а эффективность использования техники во многом будет зависеть от уровня подготовки украинских экипажей, пишет WP.
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