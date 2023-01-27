Десятки петербуржцев выстроились в очередь, чтобы почтить память жертв блокады Ленинграда

Петербуржцы выстроились в очередь, чтобы возложить цветы к мемориальной табличке «Героизму и мужеству ленинградцев» на Невском проспекте.
В этом году исполнилось 79 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Сети появилось видео, на котором запечатлены десятки желающих возложить цветы к памятной табличке.
В этот день, 27 января, также прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище. На входе на его территорию развернулась выставка «Я верю в свой народ».
В современном Петербурге проживает 52 тыс. человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». У 1388 из них есть медаль «За оборону Ленинграда».