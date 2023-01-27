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Два жителя Нижегородской области ответили в суде за убийство

Общество
Два жителя Нижегородской области ответили в суде за убийство

В СУ СК России по Нижегородской области рассказали о приговоре суда в отношении двух жителей Дзержинска.

По данным ведомства, суд рассмотрел материалы уголовного дела по статьям «Убийство» и «Кража». Двое жителей Дзержинска были признаны виновными в избиении, ограблении и убийстве ранее незнакомого им человека, сообщает «Живем в Нижнем Новгороде».

Отмечается, что для сокрытия следов преступления, они облили свою жертву бензином и подожгли. Суд приговорил насильников к лишению свободы в колонии строгого режима. Один проведет там 17,5 лет, а другой 18,5.
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