Два жителя Нижегородской области ответили в суде за убийство

В СУ СК России по Нижегородской области рассказали о приговоре суда в отношении двух жителей Дзержинска.
По данным ведомства, суд рассмотрел материалы уголовного дела по статьям «Убийство» и «Кража». Двое жителей Дзержинска были признаны виновными в избиении, ограблении и убийстве ранее незнакомого им человека, сообщает «Живем в Нижнем Новгороде».
Отмечается, что для сокрытия следов преступления, они облили свою жертву бензином и подожгли. Суд приговорил насильников к лишению свободы в колонии строгого режима. Один проведет там 17,5 лет, а другой 18,5.