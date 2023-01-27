Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал вывод французских войск из Буркина-Фасо

Также Франция выделяет дополнительные средства на укрепление своих позиций в Нигере, опасаясь, что и здесь может произойти военный переворот (как это произошло в Мали и Буркина-Фасо) и Францию попросят и отсюда на выход. Ряд французских источников отмечают, что признание ЧВК "Вагнер" "транснациональной криминальной организацией" связано в том числе с жалобами Макрона Байдену, где французы фактически расписывались в том, что ничего не могут поделать с российской стратегией в северо-западной Африке, где ЧВК "Вагнер" выступает в качестве одного из инструментов российской политики».