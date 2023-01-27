Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал вывод французских войск из Буркина-Фасо

Власти Буркина-Фасо денонсировали соглашение с Францией от 2018 года, которое регулировало нахождение солдат бывшей метрополии на территории страны. Позднее Париж отозвал своего посла из Уагадугу и начал подготовку к выводу войск. Мнение об этом высказал военный эксперт Борис Рожин в личном Telegram-канале Colonelcassad.
Он отметил, что представители Пятой республики в Ниамее и ее регионах уже готовятся встретить передислоцированных бойцов. Они должны покинуть территорию страны до конца февраля:
«После требований Буркина-Фасо убрать французские войска из страны, Франция отозвала своего посла из Буркина-Фасо. В соседнем Нигере уже начались работы по подготовке размещения батальона спецназа, который сейчас размещается в Буркина-Фасо, но должен быть выведен в ближайшей перспективе. Предполагается, что его место в этой стране (вместе с базами) займет ЧВК "Вагнер".
Также Франция выделяет дополнительные средства на укрепление своих позиций в Нигере, опасаясь, что и здесь может произойти военный переворот (как это произошло в Мали и Буркина-Фасо) и Францию попросят и отсюда на выход. Ряд французских источников отмечают, что признание ЧВК "Вагнер" "транснациональной криминальной организацией" связано в том числе с жалобами Макрона Байдену, где французы фактически расписывались в том, что ничего не могут поделать с российской стратегией в северо-западной Африке, где ЧВК "Вагнер" выступает в качестве одного из инструментов российской политики».
Несколько стран Черного континента уже сотрудничают с РФ в различных сферах, в том числе и военно-технической. Отечественные инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», обучают личный состав вооруженных сил ЦАР (FACA) и Мали (FAMa) и оказывают им необходимую консультативную поддержку в борьбе с бандформированиями.
Военный эксперт отметил, что бывшей метрополии не удастся восстановить колониальный порядок на территории материка. Он предположил, что военное присутствие Пятой республики будет постепенно сокращаться и останется только в Ниамее и Дакаре:
«Примечательно, но даже в концепции развития французских вооруженных сил до 2030 года уже прописывают ситуацию, когда военное присутствие Франции в Африке будет сокращаться, что прозрачно намекает на наличие осознания Парижем простого факта, что восстановить прежнюю неоколониальную империю, которая была разрушена не без помощи России за последние несколько лет, у Франции уже не получится (хотя за оставшиеся зависимые страны вроде Нигера или Сенегала будут держаться до последнего)».
Ранее представители МИД бывшей метрополии прокомментировали денонсацию соглашения о присутствии солдат Пятой республики на территории Буркина-Фасо. Они выполнят его условия и выведут личный состав до конца февраля 2023 года.