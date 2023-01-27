Исполняющий обязанности ректора КубГТУ подвел итоги в преддверии 105-летнего юбилея вуза

— С каждым годом в КубГТУ увеличивается доля студентов, активно занимающиеся проектной деятельностью. Разработан и утвержден Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в формате «Стартап как диплом». В рамках данного Порядка и с целью вовлечения обучающихся в проектную деятельность, университетом определяется потребность представителей реальных секторов экономики Краснодарского края в разработке проектов по конкретной тематике, осуществляется подготовка команды стартапа к конкурсам с целью привлечения финансирования для развития проектов, подбор консультантов для экспертной оценки проектов. Проводятся образовательные мероприятия (тренинги, семинары и мастер-классы), осуществляемые, в том числе, при поддержке вузов-партнеров и направленные на формирование предпринимательских, проектных и профессиональных компетенций обучающихся.