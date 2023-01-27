Исполняющий обязанности ректора КубГТУ подвел итоги в преддверии 105-летнего юбилея вуза

В июне 2023 года старейшее высшее учебное заведение Краснодарского края, Кубанский государственный технологический университет, отметит знаменательную дату — 105-летний юбилей со дня основания.Более чем за вековую историю вуз уверенно вошел в Десятилетие науки и технологий как устойчивый, конкурентоспособный и динамично развивающийся центр исследований и разработок. О том, какие итоги подводит университет накануне юбилея и планах на будущее рассказал и.о. ректора КубГТУ, кандидат физико-математических наук, доктор биологических наук, профессор, профессор РАН Михаил Геннадьевич Барышев.
— Михаил Геннадьевич, я читал, что в вузе проводится объемная работа по международному сотрудничеству. Расскажите подробнее, как развивается функционирование университета в этом направлении, с какими зарубежными вузами заключены соглашения, и какие вузы станут партнерами КубГТУ в ближайшее время?
— Международное сотрудничество в КубГТУ развивается успешно. В рамках Сетевого Университета СНГ реализуются Соглашения о совместной подготовке студентов с Северо-Казахстанским университетом им. М. Козыбаева и Южно-Казахстанским университетом имени М. Ауэзова. Реализуется сотрудничество с вузами-партнерами в рамках Российско-Кыргызского Консорциума технических университетов.
Прорабатывается возможность увеличения контингента студентов из Китая, Индии, стран Ближнего Востока и Африки. Ведется активное взаимодействие с Институтом социологии НАН Республики Беларусь, Белорусским государственным университетом пищевых и химических технологий. Формируется заявка для участия в совместном конкурсе грантов Российского научного фонда и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.
— Обучение студентов невозможно представить без проектной деятельности. Так ребята используют и совершенствуют свои знания на практике. У вас на сайте указано, что студенты КубГТУ довольно активно принимают участие в создании проектов, учатся работать в команде, в условиях ограниченного времени, успешно презентуют свои работы. Расскажите, как вы мотивируете студентов на проектную деятельность, какие бонусы и фишки они приобретают в рамках этой работы?
— С каждым годом в КубГТУ увеличивается доля студентов, активно занимающиеся проектной деятельностью. Разработан и утвержден Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в формате «Стартап как диплом». В рамках данного Порядка и с целью вовлечения обучающихся в проектную деятельность, университетом определяется потребность представителей реальных секторов экономики Краснодарского края в разработке проектов по конкретной тематике, осуществляется подготовка команды стартапа к конкурсам с целью привлечения финансирования для развития проектов, подбор консультантов для экспертной оценки проектов. Проводятся образовательные мероприятия (тренинги, семинары и мастер-классы), осуществляемые, в том числе, при поддержке вузов-партнеров и направленные на формирование предпринимательских, проектных и профессиональных компетенций обучающихся.
Молодые люди, участвующие в разработке выпускной квалификационной работы в формате «Стартап как диплом», обеспечиваются такими механизмами поддержки университета как: привлечение финансирования от индустриальных партнеров на реализацию проекта и предоставление возможности выполнения работ в рамках хоздоговорной деятельности.
— Соглашусь, что трудоустройством выпускников может похвастаться далеко не каждый вуз. Я так понимаю, в КубГТУ эта проблема начинает решаться еще на этапе практической деятельности студентов, в ходе которого осуществляется активное взаимодействие с потенциальными работодателями?
— Процедура трудоустройства выпускников КубГТУ ориентирована таким образом, что сам процесс взаимодействия с потенциальным работодателем начинается еще в процессе обучения. Все виды производственных практик университет организует на профильных предприятиях (организациях), где в последующем — обучающиеся имеют возможность остаться на предприятии в качестве стажера с перспективой дальнейшего трудоустройства. Использование платформы Факультетус, рекомендованной Минобрнауки России как инструмент взаимодействия «выпускник-работодатель», позволяет напрямую взаимодействовать с работодателями, заключать договоры о сотрудничестве.
— Как в КубГТУ обстоят дела с обеспечением и поддержкой повышения качества производственного процесса, а также качества выпускаемых товаров и услуг в регионе и стране. Расскажите, очень интересно.
— КубГТУ занимает ведущее место среди вузов юга России по научным исследованиям в области информационных технологий, пищевой и перерабатывающей индустрии, топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и создания возобновляемых источников энергии, автодорожного, промышленного и гражданского строительства, машиностроительных производств, обеспечения техносферной, информационной и экономической безопасности Российской Федерации.
По основным научным направлениям КубГТУ успешно работают научные школы, обеспечивая выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований для получения новых конкурентоспособных технологий и продуктов. По каждому научному направлению университет тесно сотрудничает с ведущими организациями, предприятиями, научно-исследовательскими институтами и вузами Краснодарского края и России, ближнего и дальнего зарубежья. КубГТУ включен в Консорциум «Научно-исследовательская деятельность вузов Юга России», Консорциум университетов «Недра», а также является официальным участником Евразийской технологической платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».
В сложившихся политических обстоятельствах принципиально важным в реализации государственной политики является обеспечение продовольственной безопасности и независимости Краснодарского края и всей России. На базе вуза успешно ведет работу Испытательный центр, в область аккредитации которого включены методы исследований, обеспечивающие контроль качества и безопасности широкого ассортимента продуктов питания, продовольственного сырья, пищевых ингредиентов, алкогольной, а также парфюмерно-косметической продукции. Центр входит в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, осуществляющих подтверждение соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.
— Импортозамещение является наиболее востребованной темой для нашего государства в современных реалиях. Ваш вуз вносит лепту и в этом направлении?
— Значительный вклад в выполнение региональных планов импортозамещения в пищевой и перерабатывающей промышленности КубГТУ сделал, став первым вузом Краснодарского края, создавшим государственный инжиниринговый центр. Специализацией государственного инжинирингового центра «Высокие технологии и продовольственная безопасность», созданного по прямому поручению Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова, является создание и внедрение «под ключ» инноваций полного технологического цикла в перерабатывающих и пищевых подотраслях агропромышленного комплекса России.
Следующим технологическим прорывом КубГТУ в этой сфере станет развитие инжинирингового центра «Машиностроение, интеллектуальные производственные технологии и промышленный дизайн», целью деятельности которого является оказание инжиниринговых и образовательных услуг с разработкой перспективной техники и инновационных технологий для предприятий машиностроения, а также металлообрабатывающей, химической и пищевой промышленности Российской Федерации.
— Ваши ученые, полагаю, фонтанируют идеями всевозможных научных изобретений?
— Проекты научных коллективов университета обеспечены поддержкой из средств государственного бюджета в рамках государственного задания на выполнение научных исследований, конкурсов грантов Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, Кубанского научного фонда. Успешно выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, разрабатываются технологические решения по запросам компаний реального сектора экономики.
По результативности изобретательской деятельности КубГТУ входит в число лидеров Южного федерального округа, является одним из крупнейших патентообладателей Российской Федерации среди юридических лиц. Изобретения ученых КубГТУ включены в базу победителей в номинациях Роспатента «100 лучших изобретений России» и «Перспективные изобретения». В рейтинге «Индекс изобретательской активности российских университетов-2022» КубГТУ занимает 21 позицию и 1 место в сфере перехода к чистой ресурсосберегающей энергетике.
— Расскажите в двух словах, как развивается научная приборная база университета?
— Инфраструктура научных исследований и разработок непрерывно модернизируется, закупается современное оборудование. Качественное выполнение научных исследований и соответствующий мировым стандартам уровень оказываемых услуг (исследований, испытаний, измерений) обеспечивают центры коллективного пользования высокотехнологичным научным оборудованием, успешно сочетающие учебную, научную и инновационную деятельность. Научно-исследовательскую работу в сферах, подлежащих лицензированию и аккредитации, выполняет сеть аккредитованных и аттестованных центров и лабораторий. Создание моделей и прототипов проектируемого оборудования обеспечивает «Лаборатория 3D моделирования и быстрого прототипирования».
— Думаю, вы рассказали не обо всех интересных проектах, реализуемых на базе вуза. Есть еще что-то о чем хотелось бы поведать отдельно?
— Хотелось бы выделить проект «Исследование аэрозольного загрязнения атмосферного пограничного слоя методами лазерного зондирования», который выполнен в рамках государственного задания в сфере научной деятельности Минобрнауки России. В результате установлена зависимость лидарных сигналов от микрофизических характеристик антропогенного аэрозоля в реальном времени, позволяющая оценивать пространственно-временное распределение аэрозольных загрязнений в атмосферном пограничном слое.
Впервые получены корреляционные зависимости измеренных методами многоволнового лазерного зондирования лидарных сигналов от параметров аэрозольных потоков в атмосферном пограничном слое. Такой комплексный подход позволил сформировать единую концепцию лазерного зондирования аэрозольных потоков в атмосферном пограничном слое и в технологических потоках. Это дало возможность не только диагностировать состояние окружающей среды и технологии производства, но и управлять ими как единой системой.
Выполнен проект «Новые поликонденсированные азагетероциклические системы: синтез на основе каскадных внутримолекулярных реакций, стереостроение, биологическое действие», направленный на поиск новых реакций, позволяющих в ходе одной стадии (one-pot режим, домино-процесс) аннелировать несколько алкалоидоподобных гетероциклов, исследовать стереостроение, кинетику и термодинамику внутримолекулярной динамики и тутомерных превращений, дать прогноз биологического действия новых конденсированных и пери-аннелированных сложных гетероциклических систем. В результате реализации проекта исследованы таутомерные процессы производных бензонафтиридинов, обнаружены и изучены внутримолекулярные динамические стереопревращения (ротамеризация) в молекулах.
Выполнен проект «Разработка технологических решений для получения нефтехимической продукции с использованием методов механохимической и акустической активации при подготовке к совместной переработке нефтяных остатков и растительного сырья», признанный победителем конкурсного отбора на предоставление субсидий и поддержанный в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы».
Разработана технология совместной подготовки и термохимической переработки смесей нефтяных остатков (мазут, гудрон) и растительных отходов агропромышленного комплекса (стержни початков кукурузы, лузга семян подсолнечника) с получением синтез-газа и его дальнейшей каталитической конверсии в ценные химические продукты (спирты, олефины, арены) с применением новых эффективных катализаторов. Результаты проведенных исследований позволяют обеспечить масштабирование предлагаемых технологических решений для промышленной реализации в условиях нефтеперерабатывающих заводов.
Выполнен проект «Заслонка поворотная дисковая с применением сплавов с эффектом памяти формы». Материал с эффектом памяти формы имеет повышенную коррозионную стойкость к агрессивным веществам и механическому воздействию, что увеличивает срок эксплуатации изделий в условиях агрессивных сред. Разработанная конструкция поворотной дисковой заслонки с применением сплава с эффектом памяти формы подразумевает изготовление корпуса цельным, что позволяет избежать дополнительных мест стыковки, тем самым повышая герметичность устройства.
Разработанный в ходе выполнения проекта «Стеновой материал пеноарболит на основе рисовой лузги» строительный материал является сочетанием двух ранее известных технологий: классического пенобетона и традиционного арболита. Преимуществами нового материала являются долговечность, биостойкость и низкая теплопроводность в сочетании с высокой экологичностью.
Технология, разработанная в ходе выполнения проекта «Кавитационный диспергатор-смеситель для повышения прочности тампонажного камня», за счет особого механизма смешивания тампонажных растворов, позволяет добиться высоких значений прочности цементного камня на изгиб и на сжатие с одновременным снижением водоотдачи получаемого материала.
Реализация проекта «Способ подготовки углеводородного газа» позволила создать технологию, основанную на удалении загрязняющих жидкостей и частиц путем ввода двухкомпонентного ингибитора. Применение данной технологии обеспечивает повышение эффективности подготовки углеводородного газа для потребителей с обеспечением существенного снижения техногенной нагрузки на экосистему.
Разработана серия VR-тренажеров для обучения и проверки знаний студентов и персонала теплоснабжающих организаций, представляющая собой совокупности интерактивных трехмерных моделей реального оборудования, справочных баз о нем, а также сценариев, включающих как повседневную эксплуатацию, так и аварийные ситуации.
— Звучит впечатляюще. Какие награды присуждены ученым КубГТУ за их выдающиеся научные работы, открытия и изобретения?
— Инновационные разработки ученых КубГТУ отмечены высокими наградами престижных отечественных и зарубежных научно-технических мероприятий, в числе которых Международный салон «Изобретения и инновации» («Inventions & Innovations») (Франция), Международный салон изобретений «Inventica» (Румыния), «International Technical Fair» (Болгария), Всемирный изобретательский форум «Global Invention Forum in Cyprus» (Республика Кипр), Европейская выставка творчества и инноваций «EUROINVENT» (Румыния), Международная выставка изобретений и дизайна «KIDE» (Kaohsiung International Invention & Design Expo) (Тайвань), Международная выставка инноваций и изобретений INEX (India International Innovation & Invention Expo) (Индия), Международная выставка инноваций и изобретений «MiiEX» (The Macao International Innovation & Invention Exposition) (Китайская Народная Республика), Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед», Московский международный форум «Открытые инновации», Международный салон изобретений и новых технологий «Новое время», Национальная выставка-форум «ВУЗПРОМЭКСПО» и многие другие.
Сегодня, на пороге 105 юбилея, Кубанский государственный технологический университет по-прежнему молод и уверенно смотрит в будущее, осуществляя подготовку высокопрофессиональных кадров нового поколения, способных превращать идею в реальную технологию, продукт или сервис, и успешно участвуя в формировании сообщества лидеров, готовых брать на себя ответственность за научно-технологическое развитие России.