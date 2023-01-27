Глава МИД РФ Лавров впервые посетил Эритрею в рамках дипломатического визита

Асмэра, 27 января. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров впервые посетил Эритрею в рамках дипломатического визита с момента установления дипотношений в 1993 году.
В столице он встретился с главой МИД республики Османом Салехом. В ходе переговоров политики рассмотрели основные направления сотрудничества двух стран и разработку общих перспективных экономических проектов.
Стороны отметили положительную динамику развития отношений и подтвердили настрой на расширение сфер партнерства. Кроме того, дипломаты обсудили актуальную международную повестку и совместную координацию в ней.
Политики составили несколько планов по проработке проектов в горнодобывающей промышленности, области энергетики, сельского хозяйства и информационных технологий. Также рассмотрели потенциал морского и авиационного порта Массауа и их транзитные возможности.
Министры иностранных дел договорились ускорить подписание соглашений о взаимном признании образования стран. В первую очередь эти документы отвечают интересам граждан Эритреи, которые проходят обучение в России.
Сергей Лавров сообщил, что РФ планирует увеличить число стипендий в отечественных вузах для жителей республики. Кроме того, дипломаты обсудили перспективы сотрудничества на уровне городов-побратимов, таких как Асмара и Екатеринбург, Массауа и Севастополь.
Также стороны подтвердили заинтересованность в военно-техническом сотрудничестве. Политики отметили начало реализации совместных проектов в этих областях.
Министры заявили о готовности усилить поддержку инициатив друг друга на площадке Организации Объединенных Наций: государства готовы совместно выступать против попыток коллективного Запада навязать свои правила другим странам.
В завершение встречи политики посетили площадь в Асмаре, где стоит памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Сергей Лавров выразил признательность гражданам республики за хранение памяти о русском поэте, который объединяет два государства. Он также пригласил Османа Салеха на встречный визит в Россию.
Позднее глава МИД РФ посетил президента Эритреи Исайяса Афеверки. Дипломаты подчеркнули взаимную заинтересованность в партнерстве и совпадение интересов в различных областях.
Политики обсудили военно-техническое сотрудничество двух государств на основе подписанных ранее соглашений. Сергей Лавров отметил готовность Москвы помочь Асмаре в поддержании ее оборонных возможностей.
Также стороны коснулись вопроса конфликтов стран Африканского Рога. Они выразили надежду на то, что недавнее соглашение о прекращении огня между Эфиопией и Тыграем стабилизирует ситуацию в регионе и будет полезным для безопасности Черного континента.
Основной темой диалога политиков стала международная повестка. Они обсудили ключевые мировые проблемы, и в особенности отношение коллективного Запада к России и всем странам, которые не согласны с попытками США и их партнеров диктовать всем свою волю.
Дипломаты также отметили общую направленность в позициях на арене Организации Объединенных Наций в рамках Группы друзей Устава ООН, куда помимо РФ и Эритреи входят еще несколько десятков держав. Они настаивают на уважении ключевого принципа ООН — суверенное равенство государств.
Сергей Лавров подчеркнул, что все участники мировой политики должны уважать это правило. По его словам, многополярный мир — это реальность, а все попытки бороться с этим обречены на провал.
В конце встречи дипломаты обсудили предстоящий саммит и экономический форум «Россия — Африка». Глава МИД РФ выразил надежду на участие президента Эритреи в мероприятии.
Ранее Сергей Лавров встретился с коллегой из Анголы Тете Антониу в рамках рабочего визита. Чиновники рассмотрели вопросы и перспективы сотрудничества Москвы и Луанды, а также подчеркнули совпадение интересов в глобальной политике.
В дополнение к этому глава МИД РФ встретился с министром иностранных дел Эсватини Тхули Длада. Дипломаты обсудили партнерство двух государств и заключили соглашения в области визового контроля между странами.