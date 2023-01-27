Невозможность покупать дешевую российскую нефть разочаровала Индонезию

Индонезия пока не может импортировать российскую нефть, и это вызывает разочарование координирующего министра по морским делам и инвестициям страны Лухута Панджайтана, пишет местный портал Detik.
Представитель индонезийского ведомства даже ездил в Россию, чтобы обсудить тему поставок топлива. Однако, уточняет издание, спустя пять месяцев ожидания перспектива приобретения сырой нефти у Москвы так и не появилась. Министр недоумевает, почему стране не поступает предложение о закупке энергоресурса в то время, как нефть подешевела. Таким вопросом он задался в ходе выступления на инвестиционном форуме в Джакарте.
Ранее индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес рассказал, что власти страны обратились к местным банкам с предложением начать работать с платежной системой «Мир». Рассмотрение вопроса может занять некоторое время, пишет «ФедералПресс».