Родившийся на Украине актер Виталий Гогунский назвал Одессу русским городом

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский, родившийся на Украине, сделал заявление об Одессе. Он назвал ее абсолютно русским городом.
Актер вспомнил, как впервые столкнулся с проявлением русофобии в 2000 году в Одесском национальном политехническом университете. Один преподаватель попробовал читать лекции на украинском языке, но студенты не стали слушать и покинули аудиторию, рассказал артист.
«Одесса — абсолютно русский город, там никогда в жизни не звучала украинская речь. Там у людей даже вопрос не поднимался. Какой украинский язык?» — подчеркнул Гогунский в интервью «Народным Новостям».
Актер добавил, что Украина никогда не была единой. Запад выбрал эту страну как идеальный плацдарм для русофобии, считает Гогунский. В западной части государства ненависть к русским не искоренили, это осталось в прошивке, отметил артист.
Напомним, Гогунский родился в Кременчуге Полтавской области в 1978 году. Тогда Украина еще входила в состав СССР.