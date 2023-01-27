Эксперт Разуваев рассказал, какими способами можно предотвратить стагнацию в экономике

Кроме того, в такой ситуации, по мнению эксперта, нужно повышать зарплаты и пенсии. Это прежде всего, касается не государственного, а частного сектора. Следует отметить, что в 2014 году девальвация обесценила издержки компаний, в том числе и зарплаты.