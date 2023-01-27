Эксперт Разуваев рассказал, какими способами можно предотвратить стагнацию в экономике

Стагнация спроса стала одной из ключевых экономических проблем в конце 2022-го – начале 2023 года. Об этом ранее сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании у президента РФ Владимира Путина, передает издание «Ведомости» со ссылкой на два близких к правительству источника, знакомых с ходом заседания. Информацию подтвердил собеседник, близкий к администрации президента.
По предварительным данным, в представленной Минэкономразвития позиции была выражена обеспокоенность стагнацией спроса в связи с низкой инфляцией.
Стагнация — состояние экономики, которое характеризуется застоем производства и торговли на протяжении длительного периода времени. Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев рассказал корреспонденту ФАН, какие способы выхода из состояния стагнации экономики могут использовать российские ведомства.
«Иногда искренне жалеешь, что в правительстве нет Сергея Глазьева (бывший министр внешних экономических связей РФ, — прим. ФАН). Для решения вопроса в данной ситуации он бы точно не помешал. При этом оба решения политические и зависят от властей. Скорое снижение инфляции означает неизбежное снижение ключевой ставки Банка России. В этом вопросе можно сыграть и на опережение. Снижение ключевой ставки — это не только большая доступность кредитов, но и падение ставок по вкладам. Депозиты станут менее привлекательными, и россияне будут больше тратить. Напомним, "таргеты" Банка России: инфляция – 4%, а ключевая ставка – 6-8%», — объяснил эксперт.
Кроме того, в такой ситуации, по мнению эксперта, нужно повышать зарплаты и пенсии. Это прежде всего, касается не государственного, а частного сектора. Следует отметить, что в 2014 году девальвация обесценила издержки компаний, в том числе и зарплаты.
«Это позволило сохранить маржу, то есть доходы казны и дивиденды олигархов. Бизнес в долгу у россиян, только он видимо об этом не знает. Так пусть Белый Дом и Кремль ему напомнят. Генри Форд платил зарплату в несколько раз выше, чем у конкурентов. Ему была нужна Великая Америка, а не великие потрясения. Несмотря на дефицит бюджета, зарплаты в государственном секторе тоже можно поднять. Низкий долг позволяет Минфину занимать на рынке в рублях практически без ограничений», — подытожил Александр Разуваев.
Ранее экономист призвал хранить сбережения в рублях из-за ограничения Газпромбанком трансграничных переводов в долларах США.