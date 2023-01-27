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Эксперт Суконкин усомнился в способности бойцов ВСУ справиться с обслуживанием танков НАТО

Армия
Эксперт Суконкин усомнился в способности бойцов ВСУ справиться с обслуживанием танков НАТО

Украинские войска не смогут обслуживать американские танки M1 Abrams и самостоятельно их ремонтировать, заявил военный эксперт Алексей Суконкин.

В беседе с NEWS.ru военный эксперт поделился мнением о пользе, которую могут принести Украине западные боевые машины. Суконкин считает, что их польза для ВСУ будет сомнительной, поскольку речь идет о сложной технике. В армии США один Abrams обслуживает 120 человек персонала и спецтехника для транспортировки. Но обещанных Пентагоном восьми бронированных ремонтно-эвакуационных машин украинцам будет недостаточно.

«ВСУ нормально ремонтировать и обеспечивать Abrams, как и другие западные танки, не смогут», — высказался эксперт.

Ранее майор армии США в отставке Джон Спенсер напомнил СМИ, что Abrams «прожорливы», так что для непрерывного снабжения их топливом ВСУ придется выстроить «огромную логистическую цепочку».
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