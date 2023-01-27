Эксперт Суконкин усомнился в способности бойцов ВСУ справиться с обслуживанием танков НАТО

В беседе с NEWS.ru военный эксперт поделился мнением о пользе, которую могут принести Украине западные боевые машины. Суконкин считает, что их польза для ВСУ будет сомнительной, поскольку речь идет о сложной технике. В армии США один Abrams обслуживает 120 человек персонала и спецтехника для транспортировки. Но обещанных Пентагоном восьми бронированных ремонтно-эвакуационных машин украинцам будет недостаточно.