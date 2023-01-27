«Рекламный хаб Северной столицы» 2 февраля объединит заказчиков и поставщиков

В прошлом году на «Рекламном хабе» прошло более 1000 индивидуальных встреч, и 98% их участников занимали руководящие должности. Целевой аудиторией выступают директора digital-, маркетинговых и коммуникационных агентств, владельцы event-компаний, разработчики AR/VR-технологий виртуальной и дополненной реальности, led-технологий, а также представители производств сувенирной и подарочной продукции.