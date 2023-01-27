«Рекламный хаб Северной столицы» 2 февраля объединит заказчиков и поставщиков

Ключевое событие в сфере рекламы и сувенирной продукции — «Рекламный хаб Северной столицы» — состоится 2 февраля в петербургском конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM.
В рамках мероприятия поставщики рекламных услуг и бизнес-подарков смогут напрямую договориться о сотрудничестве с новыми заказчиками и партнерами федерального и регионального уровня, а крупные рекламодатели — быстро найти заказчиков эффективных подрядчиков в сфере рекламы.
В прошлом году на «Рекламном хабе» прошло более 1000 индивидуальных встреч, и 98% их участников занимали руководящие должности. Целевой аудиторией выступают директора digital-, маркетинговых и коммуникационных агентств, владельцы event-компаний, разработчики AR/VR-технологий виртуальной и дополненной реальности, led-технологий, а также представители производств сувенирной и подарочной продукции.
Такой формат призван помочь эффективному выводу бизнеса на новый уровень, поскольку есть возможность договориться о сотрудничестве без посредников в комфортной и неформальной атмосфере. Среди постоянных участников — Сбербанк, РЖД, «Лукойл», Пивоваренная компания «Балтика», «Мегафон» и многие другие крупные предприятия и бренды.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.