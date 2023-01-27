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Польского пенсионера отправили под суд из-за слов о борющемся за мир Путине

Политика
Польского пенсионера отправили под суд из-за слов о борющемся за мир Путине

Против польского пенсионера Хенрика Микитина развязали судебный процесс из-за сообщения 70-летнего мужчины в соцсетях, в котором он назвал российского президента Владимира Путина борцом за мир, сообщил политолог Матеуш Пискорский.

По словам эксперта, у пожилого человека уже провели обыски в доме. Правоохранители Польши изъяли у пенсионера телефон и компьютер. Первое заседание по этому делу назначили на 27 февраля.

«Власти польского государства занимаются делами, которые оправдывают тезис о том, что государство совершенно несерьезно», — подчеркнул политолог.

Владимир Путин ранее рассказал, что власти Польши все еще обсуждают идею поглощения Украины.
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