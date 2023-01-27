Появился список самых пожароопасных районов Петербурга

Всего в Санкт-Петербурге случилось 806 возгораний за 2022 год. В МЧС огласили список самых пожароопасных районов Северной столицы.
Антирекордсменом стал Выборгский район, в котором зарегистрировано 89 пожаров. На втором месте расположился Невский район — 78 возгораний, а на третьей строчке — Красносельский, в котором сотрудники МЧС ликвидировали 67 пожаров.
Выделяют две основные причины возникновения возгораний в Петербурге — нарушение правил эксплуатации электроприборов (364 случая) и неосторожное обращение с огнем (329 случаев), сообщили «Невским Новостям» в пресс-службе МЧС. Во втором случае часто речь идет о неосторожности петербуржцев при курении.
При губернаторстве Александра Беглова Петербург все чаще попадает в снежные коллапсы, горит и разрушается. Особое внимание жителей города на Неве привлекает разрушение инфраструктуры, в том числе и от пожаров. По данным портала «Живой город», за пять лет город потерял минимум 70 памятников культурного наследия.