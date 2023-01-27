Появился список самых пожароопасных районов Петербурга

При губернаторстве Александра Беглова Петербург все чаще попадает в снежные коллапсы, горит и разрушается. Особое внимание жителей города на Неве привлекает разрушение инфраструктуры, в том числе и от пожаров. По данным портала «Живой город», за пять лет город потерял минимум 70 памятников культурного наследия.