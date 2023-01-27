Сможет ли Смольный решить «собачий вопрос»

Оттепели, штурмующие Санкт-Петербург одна за другой, снова и снова обнажают довольно дурно пахнущую проблему мегаполиса — нехватку специализированных площадок для выгула собак.
К сожалению, реализация закона о содержании домашних животных в части уборки отходов жизнедеятельности за братьями нашими меньшими силами владельцев находится на низком уровне. Добросовестные собаководы и раньше не считали зазорным собрать экскременты за питомцем в пакетик и донести до урны, а недобросовестные и ныне игнорируют свои гражданские обязанности.
Проблему раскисших фекалий на газонах жилых кварталов могли бы отчасти решить специализированные площадки для выгула, оборудованные гигиеническими средствами для уборки. И, к слову, они в Северной столице даже имеются в каждом районе. Однако расположение указанных участков никак не учитывает плотность населения прилегающих кварталов, количество собак на душу населения и близость к местам проживания собаководов.
Попробуйте на месте кобеля, которого выводят по нужде два раза в сутки, дотерпеть до площадки, если до нее от дома 2,5-3 км (и это еще не говоря о районах новостроек, где таковых площадок в пешей доступности нет вовсе). Или представьте себя на месте хозяина, которому свою собаку нужно привести на место разрешенного выгула «без потерь» в пути. Это просто нереально.
Очевидно, что люди будут более охотно выгуливать собак в специально отведенных местах, если путь к ним не будет сопряжен с трудностями. А значит, от каждого дома до ближайшей «собачьей площадки» должно быть не более 500-800 метров.
Впрочем, Смольному до таких расчетов дела очевидно никакого: формально город выделил места для выгула, с чиновников взятки гладки. Однако институт выборов представителей исполнительной власти придуман для того, чтобы к управлению регионом приходили люди, неравнодушные к потребностям горожан и нацеленные на поиск лучших решений.
Найдет ли Смольный под управлением губернатора Александра Беглова в себе силы и волю для решения «собачьего вопроса»? Пока городская администрация не спешила заниматься такими проблемами.
Ранее ФАН писал, что выгул собаки в зимнем Санкт-Петербурге может привести к тяжелому ущербу здоровью животного.