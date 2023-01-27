Сможет ли Смольный решить «собачий вопрос»

Попробуйте на месте кобеля, которого выводят по нужде два раза в сутки, дотерпеть до площадки, если до нее от дома 2,5-3 км (и это еще не говоря о районах новостроек, где таковых площадок в пешей доступности нет вовсе). Или представьте себя на месте хозяина, которому свою собаку нужно привести на место разрешенного выгула «без потерь» в пути. Это просто нереально.