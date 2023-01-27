Продленки хотят вернуть в школы Владимирской области

Как пишет сетевое издание «День во Владимире», инициативу, направленную на поддержку семей, разработали в 2023 году. По словам автора закона, председателя комитета по образованию Елены Лаврищевой, данная мера нацелена на оказание помощи муниципалитетам в организации эффективной сети школьных групп продленного дня. Они должны стать доступными для родителей и увлекательными, полезными для школьников, отметила законодатель.