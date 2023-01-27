Продленки хотят вернуть в школы Владимирской области

Работу групп продленного дня планируют возобновить в школах Владимирской области, для чего направят из бюджета дополнительные средства. Меру, которая сделает продленки доступнее, поддержали депутаты регионального Заксобрания.
Как пишет сетевое издание «День во Владимире», инициативу, направленную на поддержку семей, разработали в 2023 году. По словам автора закона, председателя комитета по образованию Елены Лаврищевой, данная мера нацелена на оказание помощи муниципалитетам в организации эффективной сети школьных групп продленного дня. Они должны стать доступными для родителей и увлекательными, полезными для школьников, отметила законодатель.
В конце минувшего года вышел указ, согласно которому все школы должны были практиковать подобную форму деятельности. Помимо этого, документ обозначал, чем должен заниматься ученик в группе продленки: гулять, обедать, выполнять задания, упражняться согласно интересам. Отдельный пункт касается детей участников СВО. Дети данной категории имеют приоритетное право на зачисление в такую группу и могут заниматься там бесплатно.