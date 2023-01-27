Звезда «Аншлага» Клара Новикова объяснила, почему не ездит с выступлениями в Донбасс

Звезда «Аншлага» Клара Новикова объяснила, почему не посещает Донбасс с концертами, как это делают другие артисты из России. Юмористка заявила, что имеет право не приезжать в регион.
Новикова попросила журналистов больше не поднимать эту тему. Она отметила, что не ездит в Донбасс из-за возраста, при этом живет тихо и занимается работой, дорожит своим именем и любимыми людьми.
«Я имею право не ездить в Донбасс, поскольку мне не 15 лет. Давайте мы не будем на эту тему разговаривать. Я живу себе тихо, занимаюсь профессией, люблю своих детей, внуков, друзей», — заявила Новикова изданию «Абзац».
Она добавила, что провокационные вопросы на эту тему заставляют юмористку отказываться от телевизионных передач. Новикова считает, что до сих пор собирает полные залы из-за отсутствия сплетен и интриг вокруг своего имени.