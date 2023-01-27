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Песков назвал героем награжденного Путиным бойца группы «Вагнер» Гаспаряна

Общество
Песков назвал героем награжденного Путиным бойца группы «Вагнер» Гаспаряна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал награждение Айка Гаспаряна из ЧВК «Вагнер» и назвал его героем.

Президент России Владимир Путин вручил бойцу государственную награду за героизм, проявленный в ходе специальной операции, подчеркнул официальный представитель Кремля в ходе общения с журналистами.

«Он принимает участие в специальной военной операции, и он проявил геройство в ходе специальной военной операции», — подчеркнул Песков.

В декабре 2022 года российский лидер вручил награды бойцам, проявившим мужество и героизм во время спецоперации на Украине.

Российский предприниматель Евгений Пригожин ранее вручил медаль «За взятие Соледара» командиру штурмовой группы ЧВК «Вагнер» Гаспаряну. Бизнесмен лично приехал на позиции для выдачи наград.
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