Песков заявил, что помилование участвующих в СВО экс-осужденных проходит согласно законам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил существование указов о помиловании бывших осужденных, которые участвуют в спецоперации.
«Вы знаете, что существуют указы открытые, существуют указы с различными грифами секретности, поэтому об указах я ничего не могу говорить, но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством», — заявил пресс-секретарь президента России.
В среду Песков подчеркнул, что мирного разрешения украинского кризиса не предвидится.