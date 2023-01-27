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Песков заявил, что помилование участвующих в СВО экс-осужденных проходит согласно законам

Происшествия
Песков заявил, что помилование участвующих в СВО экс-осужденных проходит согласно законам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил существование указов о помиловании бывших осужденных, которые участвуют в спецоперации.

«Вы знаете, что существуют указы открытые, существуют указы с различными грифами секретности, поэтому об указах я ничего не могу говорить, но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством», — заявил пресс-секретарь президента России.

В среду Песков подчеркнул, что мирного разрешения украинского кризиса не предвидится.
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