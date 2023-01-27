Песков: США занимаются демонизацией ЧВК «Вагнер» на протяжении многих лет

Соединенные Штаты на протяжении многих лет занимаются демонизацией ЧВК «Вагнер», однако все заявления со стороны Вашингтона являются голословными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля прокомментировал решение США признать указанную компанию «транснациональной криминальной организацией». По словам Пескова, американцы ни разу не смогли предоставить внятные аргументы, касающиеся деятельности российской ЧВК.
«Мы же с вами не вчера впервые услышали такие заявления в сторону демонизации ЧВК "Вагнер" из Вашингтона. Это продолжается уже много лет. Вместе с тем, как правило, подобные заявления из Вашингтона носят голословный характер», — подчеркнул пресс-секретарь.
Бизнесмен Евгений Пригожин ранее отправил письмо координатору Совета национальной безопасности Белого дома Джону Кирби по вопросу санкций из-за деятельности ЧВК «Вагнер». Предприниматель спросил у политика, может ли он назвать преступление, которое совершили бойцы ЧВК.