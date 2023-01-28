Сергей Никоненко рассказал, как Александр Пашутин помог многим артистам Санкт-Петербурга

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Александр Пашутин родился 28 января 1943 года. В день рождения артиста через ФАН юбиляра поздравил актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Сергей Никоненко.
Собеседник отметил, что очень хорошо относится к своему коллеге по творческому цеху. Однако, как это часто бывает у людей творческой профессии, жизнь дает не так уж много случаев встречаться. Виной всему разные графики, гастроли и другие причины постоянных разъездов по нашей необъятной родине.
«Дружить очень трудно, когда “дан приказ ему — на Запад, а мне в другую сторону…” Он работает в театре, я тружусь в антрепризах. Вот, послезавтра я улетаю в Иркутск, а он остается в Москве. По телефону я, может быть, даже больше общаюсь с его дочкой Машей, мамой пятерых детей», — сообщил режиссер.
Сергей Никоненко также добавил, что Александр Пашутин в свое время очень сильно озаботился помощью тем своим коллегам, которые, по тем или иным причинам, нуждались в поддержке.
«Саша Пашутин — замечательный актер. Замечательный артист, очень хороший человек. Он спортивный, очень чистоплотный. Чистоплотный и внешне, и внутренне, вот так даже скажу. Он сделал великое дело, по-моему, он оформил небольшую доплату народным артистам, которые в этом нуждались. Я ему слегка помогал. За это ему будут благодарны многие артисты, особенно из Санкт-Петербурга», — пояснил собеседник ФАН.
Кроме того, в беседе с Федеральным агентством новостей он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес юбиляра.
«Прожить еще 80 лет!» — напутствовал актер театра и кино.
Ранее режиссер Сергей Виноградов через ФАН поздравил с днем рождения актрису Екатерину Климову. В беседе с изданием он назвал именинницу артисткой от Бога.