Сергей Никоненко рассказал, как Александр Пашутин помог многим артистам Санкт-Петербурга

Собеседник отметил, что очень хорошо относится к своему коллеге по творческому цеху. Однако, как это часто бывает у людей творческой профессии, жизнь дает не так уж много случаев встречаться. Виной всему разные графики, гастроли и другие причины постоянных разъездов по нашей необъятной родине.