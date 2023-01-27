Потолок обрушился на третьеклассников во время урока в колымском поселке Олы

В колымском поселке Олы потолок упал во время урока у третьеклассников. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщает KP.RU.
По словам матери одного из учеников, в ходе занятия проводилась замена лампочек, а электрик допустил ошибку. По предварительным данным, к обрушению конструкции привел человеческий фактор.
Прокуратура Магаданской области, а также руководство образовательного учреждения организовали проверку. Специалистам предстоит дать оценку качеству строительных работ в недавно открытой школе.