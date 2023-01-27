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Кремль предупредил Японию о последствиях введенных против России санкций

Политика
Кремль предупредил Японию о последствиях введенных против России санкций

Антироссийская санкционная политика Японии скажется на отношениях между двумя странами. Об этом свидетельствует заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он дал понять, что при разработке ответных мер официальная Москва будет основываться на интересах государства. По словам пресс-секретаря президента России, данная реакция будет нести в том числе экономический характер.

«Последствия для двусторонних отношений, которые итак пребывают в весьма печальном состоянии, к сожалению, неизбежны...» — признался Песков в беседе с журналистами.

Ранее японское руководство приняло решение запретить экспорт в российское государство радиоактивных материалов, вакцин и изделий медицинской направленности. Помимо этого, в расширенный «стоп-лист» официального Токио попала и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
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