В Петербурге осудят экс-директора Дома ветеранов за помощь в краже квартир у пенсионеров

Правоохранители подготовили в суд материалы уголовного дела в отношении бывшего директора петербургского Дома ветеранов войны и труда № 1. По версии следователей, фигурант за деньги помогал аферистам забирать у пенсионеров квартиры.
Преступления совершались в течение девяти лет. В частности, обвиняемый был в сговоре с директором коммерческой фирмы. Бизнесмен убеждал пенсионеров, что может обеспечить им комфортное проживание в соцучреждении. Взамен он уговаривал переписать на него квартиру. Затем коммерсант приносил взятки директору Дома ветеранов в обмен на заселение потерпевшего.
Стоит отметить, что на самом деле проживание в данном учреждение бесплатное. Его директор незаконно заработал 19 миллионов рублей, сообщил канал РЕН ТВ.