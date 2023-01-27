В Петербурге осудят экс-директора Дома ветеранов за помощь в краже квартир у пенсионеров

Преступления совершались в течение девяти лет. В частности, обвиняемый был в сговоре с директором коммерческой фирмы. Бизнесмен убеждал пенсионеров, что может обеспечить им комфортное проживание в соцучреждении. Взамен он уговаривал переписать на него квартиру. Затем коммерсант приносил взятки директору Дома ветеранов в обмен на заселение потерпевшего.