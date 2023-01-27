Bloomberg: Россия специально изматывает ВСУ перед началом крупного наступления

При этом в разведке США спешат успокоить, что у российской армии якобы нет ресурсов для крупного наступления, но в то же время ВС РФ сумели измотать противника на востоке. Это признают и официальные лица в НАТО, как и неспособность ВСУ в настоящее время проводить наступательные операции на других направлениях.