Идеально или никак: психолог Миллер объяснила, почему синдром отличника негативно отражается на всех сферах жизни

Синдром отличника – комплекс психологических особенностей личности, который характеризуется стремлением достичь высоких целей и получить одобрение или похвалу окружающих. Этот синдром тесно связан с перфекционизмом, который не только не сделает жизнь человека идеальной, как он предполагает, но и закроет перед ним все двери. Об этом рассказала корреспонденту ФАН психолог Александра Миллер.
«Почему так происходит? Потому что это девиз перфекционизма: "идеально или никак". В итоге получается никак, ведь человек всегда будет недостаточно удовлетворен результатом. Отличники живут не для себя, а для того, чтобы соответствовать ожиданиям родителей, работодателей, общества. Они не могут позволить себе отойти от правил и от принципа «как надо». Вопрос только: кому?», — сообщила Александра Миллер.
До масштабных руководящих должностей отличники не дорастают, ими проще управлять. Ввиду высокого уровня тревожности они являются хорошими исполнителями, однако быстро выгорают на работе.
С личными границами также могут возникнуть проблемы. Это обусловлено тем, что отличники, как правило, боятся конфликтов, быть неудобными и всегда держатся за свой идеально выглаженный образ, в котором нет креатива и свободы. В отношениях они идут до самого конца, даже когда партнер сидит у них на голове, свесив ноги.
Отличниками движут такие установки, как: «ты выиграешь в этой битве», «ты спасешь отношения», «ты идеальный», «ты не конфликтный», «ты будешь хорошим и тебя полюбят». Они укоренились в сознании, поэтому человек не видит реальность происходящего.
«Почему отличников не любят, невзирая на то, что они стараются всем нравиться? Есть выражение: "красота в несовершенстве". Это про баланс. В человеке есть так называемая "темная и светлая сторона" личности. Когда он показывает себя только с пушистой стороны – другой человек, который позволяет себе быть настоящим, чувствует себя некомфортно на подсознательном уровне. Поэтому он не может в полной мере расслабиться рядом с отличником», — объяснила специалист.
Здесь раскрывается еще одна важная тема — непринятие отличником своей теневой стороны. Это порождает в нем много критики по отношению к тем, кто живет не по правилам или выбивается из идеальной картины мира. Критика — это своеобразный крик: «я тоже хочу быть свободным человеком». К примеру, иногда ругаться матом, не помыть тарелку после еды, проспать на работу, сделать глупый поступок, совершить импульсивную поездку или воплотить в жизнь давнюю мечту. Но это невозможно, потому что цепи: «должен», «правильно», «надо» накрепко сковали его по рукам и ногам.
Основные способы борьбы с синдромом отличника:
— в самом начале нужно отказаться от старых установок;
— выяснить собственные желания. Это самое сложное задание для отличников, поскольку они совершенно не знают себя и того, что они хотят;
— научиться говорить «нет», когда это не удобно, не испытывая при этом чувства вины;
— расширять кругозор и масштабы своих желаний, позволять себе те вещи, которые раньше не укладывались в привычный сценарий жизни;
— чаще расслабляться и получать наслаждение от жизни.
«Главное лекарство от синдрома отличника — принимать то, что вы можете иногда выглядеть глупо, совершать ошибки, быть слабым или то-то делать не идеально. Знаете, почему? Потому что идеальных людей не существует и самые большие глупости делаются с серьезным лицом. Поэтому сохраняйте, как можно дольше в себе жизнерадостного ребенка, которому все можно. Даже быть счастливым», — заключила психолог.
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