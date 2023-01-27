Идеально или никак: психолог Миллер объяснила, почему синдром отличника негативно отражается на всех сферах жизни

Здесь раскрывается еще одна важная тема — непринятие отличником своей теневой стороны. Это порождает в нем много критики по отношению к тем, кто живет не по правилам или выбивается из идеальной картины мира. Критика — это своеобразный крик: «я тоже хочу быть свободным человеком». К примеру, иногда ругаться матом, не помыть тарелку после еды, проспать на работу, сделать глупый поступок, совершить импульсивную поездку или воплотить в жизнь давнюю мечту. Но это невозможно, потому что цепи: «должен», «правильно», «надо» накрепко сковали его по рукам и ногам.