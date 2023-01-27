Венгрия будет противиться расширению санкций ЕС на российскую ядерную энергетику

Республика намерена противостоять вводимым Евросоюзом ограничениям, которые еще больше разгоняют инфляцию в стране. По словам венгерского лидера, самым важным фактором в этой ситуации становится цена на энергию. Поэтому Будапешт не позволит осуществиться плану расширения санкций и на ядерную энергетику, подчеркнул Орбан. Он считает, если ограничения вредят венгерским интересам, то стране «уже надо использовать право вето».