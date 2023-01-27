Венгрия будет противиться расширению санкций ЕС на российскую ядерную энергетику

Будапешт предпримет все меры, чтобы не допустить распространения европейских санкций на российскую атомную энергетику, следует из заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сделанного в эфире радио Kossuth.
Республика намерена противостоять вводимым Евросоюзом ограничениям, которые еще больше разгоняют инфляцию в стране. По словам венгерского лидера, самым важным фактором в этой ситуации становится цена на энергию. Поэтому Будапешт не позволит осуществиться плану расширения санкций и на ядерную энергетику, подчеркнул Орбан. Он считает, если ограничения вредят венгерским интересам, то стране «уже надо использовать право вето».
В Венгрии также считают ошибочным принятие ЕС десятого пакета санкций против России. Они заведут Европу в тупик, приводит слова министра иностранных дел и внешней торговли республики Петера Сийярто «ФедералПресс».