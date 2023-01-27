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Венгрия будет противиться расширению санкций ЕС на российскую ядерную энергетику

Экономика
Венгрия будет противиться расширению санкций ЕС на российскую ядерную энергетику

Будапешт предпримет все меры, чтобы не допустить распространения европейских санкций на российскую атомную энергетику, следует из заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сделанного в эфире радио Kossuth.

Республика намерена противостоять вводимым Евросоюзом ограничениям, которые еще больше разгоняют инфляцию в стране. По словам венгерского лидера, самым важным фактором в этой ситуации становится цена на энергию. Поэтому Будапешт не позволит осуществиться плану расширения санкций и на ядерную энергетику, подчеркнул Орбан. Он считает, если ограничения вредят венгерским интересам, то стране «уже надо использовать право вето».

В Венгрии также считают ошибочным принятие ЕС десятого пакета санкций против России. Они заведут Европу в тупик, приводит слова министра иностранных дел и внешней торговли республики Петера Сийярто «ФедералПресс».
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