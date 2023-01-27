Песков заявил о способности Байдена быстро закончить конфликт на Украине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о способности американского президента Джо Байдена завершить конфликт на Украине.
По словам официального представителя Кремля, экс-президент США Дональд Трамп в своих утверждениях «недалек от правды» о том, что руководитель Белого дома может закончить украинский кризис быстро, если захочет этого.
«Достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона — и все это можно завершить. Конечно, не за день, не за два. Но ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона», — подчеркнул Песков.
Трамп ранее заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа. По словам политика, это стало бы возможным, если бы он занимал пост президента США.