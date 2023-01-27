Следком проводит проверку по факту избиения школьников на парковке у ТЦ в Перми

Служащие СУ СКР по Пермскому краю начали проверку по факту массовой драки пермских школьников на парковке у торгового центра в краевой столице. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Как пишет сетевое издание «Ветта», 21 января правоохранителям поступила информация из больниц, куда за помощью обратились подростки с различными травмами. Полицейские в процессе разбирательства выяснили личности хулиганов, нанесших телесные повреждения несовершеннолетним, отметили в региональном СК.
В настоящее время следователи проводят опрос участников драки и их родителей, изымаются и просматриваются видеозаписи с камер видеофиксации. Кроме того, назначены судмедэкспертизы для определения тяжести вреда здоровью. Руководитель СКР Александр Бастрыкин дал поручение главному следователю Прикамья Денису Головкину подготовить донесение о результатах проверки.