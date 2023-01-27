Следком проводит проверку по факту избиения школьников на парковке у ТЦ в Перми

В настоящее время следователи проводят опрос участников драки и их родителей, изымаются и просматриваются видеозаписи с камер видеофиксации. Кроме того, назначены судмедэкспертизы для определения тяжести вреда здоровью. Руководитель СКР Александр Бастрыкин дал поручение главному следователю Прикамья Денису Головкину подготовить донесение о результатах проверки.