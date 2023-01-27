Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Новый посол США в Москве Трейси в скором времени организует встречу в МИД России

Политика
Новый посол США в Москве Трейси в скором времени организует встречу в МИД России

Стало известно о скорой встрече нового посла США в Москве Линн Трейси в МИД России. С таким заявлением выступила американская дипломатическая миссия.

По словам ее представителей, данное мероприятие состоится уже на следующей неделе. Об этом они рассказали одному из корреспондентов РИА Новости.

Ранее появилась информация о приезде американского посла в российскую столицу. Соответствующий пост опубликовали на официальной страничке посольства США в социальной сети Twitter.

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс в свою очередь объяснил, над каким вопросом Трейси планирует поработать с руководством РФ. По его словам, дипломат намерена сделать акцент на возможности возобновления выдачи виз в Москве.
трейси сша россия мид
Военкоры ФАН
Лучшие в аду