Новый посол США в Москве Трейси в скором времени организует встречу в МИД России

Стало известно о скорой встрече нового посла США в Москве Линн Трейси в МИД России. С таким заявлением выступила американская дипломатическая миссия.
По словам ее представителей, данное мероприятие состоится уже на следующей неделе. Об этом они рассказали одному из корреспондентов РИА Новости.
Ранее появилась информация о приезде американского посла в российскую столицу. Соответствующий пост опубликовали на официальной страничке посольства США в социальной сети Twitter.
Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс в свою очередь объяснил, над каким вопросом Трейси планирует поработать с руководством РФ. По его словам, дипломат намерена сделать акцент на возможности возобновления выдачи виз в Москве.