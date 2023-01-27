Писатель Андрей Антонов назвал мерзопакостной пародию Гудкова на клип «Я русский»

Первый вице-президент Петровской академии наук и искусств и член Союза писателей России Андрей Антонов раскритиковал пародию шоумена и актера Александра Гудкова на патриотический клип певца SHAMAN «Я русский». Писатель назвал творение комика мерзопакостным.
Пародия Гудкова на клип Ярослава Дронова (настоящее имя SHAMAN) вызвала возмущение россиян. Председатель генерального совета Гражданского комитета России Артур Шлыков даже просил рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела в отношении шоумена. Антонов согласен с критикой в адрес комика.
«Поскольку клип SHAMAN считается патриотической песней, поднимающей боевой и трудовой дух русского народа, то я считаю, что мелкая мерзопакостная пародия может рассматриваться как проявление русофобии со стороны отдельного гражданина с фамилией Гудков», — поделился негодованием писатель в беседе с «Народными Новостями».
Вице-президент академии не исключает, что пропавший с экранов артист и его коллега Иван Ургант вернутся на Первый канал. Однако это вызовет негативную реакцию телезрителей, убежден Антонов.
По словам писателя, непатриотичные высказывания Гудкова запомнились россиянам и навсегда останутся в народной памяти. Кроме того, появление таких людей на отечественном ТВ противоречит курсу на патриотизм и отстаивание национальных традиционных ценностей, взятый властями страны, обратил внимание Антонов.