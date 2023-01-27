Приморье готовится запустить пилотный проект использования цифрового рубля

Начальник Дальневосточного ГУ Центробанка России Ирина Карлаш спрогнозировала срок запуска проекта.
Как напомнила Карлаш, именно Приморский край был выбран в качестве пилотного региона для обкатки использования новой формы российских денег. По словам Карлаш, старт проекту будет дан уже в апреле. Курировать ход использования цифрового рубля с реальными клиентами и счетами будет Центробанк и его Дальневосточное управление, сообщает ИА PrimaMedia.
Карлаш выразила уверенность, что у цифрового рубля большой потенциал, так как это один из способов решения проблемы финансовой доступности. Поэтому цифровой рубль поможет решить много проблем, в том числе связанных и с отсутствием интернета.