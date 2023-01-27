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Приморье готовится запустить пилотный проект использования цифрового рубля

Технологии
Приморье готовится запустить пилотный проект использования цифрового рубля

Начальник Дальневосточного ГУ Центробанка России Ирина Карлаш спрогнозировала срок запуска проекта.

Как напомнила Карлаш, именно Приморский край был выбран в качестве пилотного региона для обкатки использования новой формы российских денег. По словам Карлаш, старт проекту будет дан уже в апреле. Курировать ход использования цифрового рубля с реальными клиентами и счетами будет Центробанк и его Дальневосточное управление, сообщает ИА PrimaMedia.

Карлаш выразила уверенность, что у цифрового рубля большой потенциал, так как это один из способов решения проблемы финансовой доступности. Поэтому цифровой рубль поможет решить много проблем, в том числе связанных и с отсутствием интернета.
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