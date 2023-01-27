Межевич: подавляющее большинство жителей Европы не хотят конфронтации с Россией

Профессор СПБГУ Николай Межевич принял участие в пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот». Эксперт отметил, что сражаться с Россией не готовы даже те граждане ФРГ, которые ратуют за отправку оружия и боевой техники украинским националистам.