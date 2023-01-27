Межевич: подавляющее большинство жителей Европы не хотят конфронтации с Россией

Подавляющее большинство жителей Европы не желают силового противостояния с Россией и сохраняют здравый смысл в ходе острой фазы украинского кризиса. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
Профессор СПБГУ Николай Межевич принял участие в пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот». Эксперт отметил, что сражаться с Россией не готовы даже те граждане ФРГ, которые ратуют за отправку оружия и боевой техники украинским националистам.
«Воевать с Россией готова госпожа Бербок, господин Шольц (глава МИД и канцлер ФРГ соответственно. — Прим. ФАН.). Я думаю, что таких господ где-то на полк набрать можно», — предположил эксперт.
Межевич предложил всем воинственным немецким политикам облачиться в камуфляж и отправиться в зону боевых действий. Профессор напомнил, что нынешняя форма бундесвера не имеет мышиного цвета, иронично намекнув на мундиры вермахта в годы Великой Отечественной войны.