Жительница Кубани потеряла ребенка из-за халатности врачей и получила плод в банке

В октябре пациентка заразилась коронавирусом, после чего ее доставили в Центральную районную больницу с подозрением на пневмонию. Профильный медик не делал беременной томографию в течение выходных и провел процедуру лишь в начале недели. После этого состояние женщины ухудшилось, а у плода остановилось сердце, сообщает Telegram-канал Kub Mash.