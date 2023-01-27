Жительница Кубани потеряла ребенка из-за халатности врачей и получила плод в банке

Медики из Краснодарского края отдали женщине плод в банк после того, как беременная потеряла ребенка.
В октябре пациентка заразилась коронавирусом, после чего ее доставили в Центральную районную больницу с подозрением на пневмонию. Профильный медик не делал беременной томографию в течение выходных и провел процедуру лишь в начале недели. После этого состояние женщины ухудшилось, а у плода остановилось сердце, сообщает Telegram-канал Kub Mash.
По предварительным данным, ребенок умер от гипоксии. Муж пациентки сообщил, что во время операции по прерыванию беременности супруга едва не погибла, а в последствии долго отходила от наркоза. В итоге врачи отдали женщине плод ребенка в банке.