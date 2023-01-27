Компании из 25 городов примут участие в пермской выставке «Агротехнологии» 14-16 февраля

Пятая специализированная выставка-форум сельскохозяйственной техники, современных технологий и материалов «Агротехнологии» пройдет с 14 по 16 февраля в Перми на площадке КВЦ «Пермь Экспо».
Главы сельхозпредприятий и агрохолдингов, технологи, агрономы, зоотехники и ветеринарные врачи смогут познакомиться с новинками отрасли, обменяться опытом и встретиться с представителями власти. Официальную поддержку мероприятия обеспечат правительство Пермского края и министерства сельского хозяйства Белоруссии
Компании из 25 российских городов представят более 100 единиц техники, комплектующих, услуги и цифровые решения в сфере АПК, новинки в области ветеринарии и комбикормов. Ожидаются свыше 2000 посетителей, включая специалистов агропромышленного комплекса, производителей из соседних регионов, а также коллективные делегации из сельскохозяйственных районов Прикамья.
Руководитель проекта «Агротехнологии» Елена Очкина отметила, что Пермь не принимала масштабные выставки в сфере АПК с 2016 года, но реконструкция «Пермь Экспо» вновь дала такую возможность.
В деловой программе запланированы пленарное заседание, посвященное развитию АПК в новой экономической реальности, заседание Ассоциации молочников России, семинар по мерам господдержки, круглый стол по вопросам кадровой политики и стратегическая сессия по цифровым решениям в АПК. Кроме того, пройдут мероприятия по комплексному развитию сельских территорий, Агро-MBA, перевозкам агропродукции, субсидиям и грантам для МСП.
Участие в форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация.