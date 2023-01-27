Компании из 25 городов примут участие в пермской выставке «Агротехнологии» 14-16 февраля

В деловой программе запланированы пленарное заседание, посвященное развитию АПК в новой экономической реальности, заседание Ассоциации молочников России, семинар по мерам господдержки, круглый стол по вопросам кадровой политики и стратегическая сессия по цифровым решениям в АПК. Кроме того, пройдут мероприятия по комплексному развитию сельских территорий, Агро-MBA, перевозкам агропродукции, субсидиям и грантам для МСП.