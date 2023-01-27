Пакистан подтвердил начало закупок российской нефти с апреля

По словам главы ведомства, в марте пройдет согласование всех договоренностей с Россией в сфере поставок энергоресурса. В апреле стартуют поставки российской дешевой сырой нефти в Пакистан. Это будет выгодно как Исламабаду, так и Москве, отметил госминистр.