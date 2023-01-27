Пакистан подтвердил начало закупок российской нефти с апреля

Исламабад начнет закупать сырую нефть из России в апреле после окончательного согласования всех коммерческих условий импорта топлива, включая оплату в пакистанской национальной валюте, цитирует государственного министра нефти страны Мусадика Малика газета News International.
По словам главы ведомства, в марте пройдет согласование всех договоренностей с Россией в сфере поставок энергоресурса. В апреле стартуют поставки российской дешевой сырой нефти в Пакистан. Это будет выгодно как Исламабаду, так и Москве, отметил госминистр.
Согласно достигнутым с Россией соглашениям, Пакистан приступил к составлению целостного плана энергетической безопасности. В его рамках предусматривается импорт российской сырой нефти, сжиженного природного газа, трубопроводного газа и иных видов топлива по доступным ценам.
О перспективе экспорта нефти из России в Пакистан стало известно на пленарном заседании межправительственной комиссии двух стран, которое состоялось 20 января. О планах сотрудничества рассказал заместитель министра энергетики Сергей Мочальников, пишет телеканал «Санкт-Петербург».