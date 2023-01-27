Туротрасль Приморья готовится к китайскому нашествию

В связи с тем, что власти Китая взяли курс на отмену коронавирусных ограничений, в Приморье ожидают наплыв туристов из КНР в этом году. Логично спрогнозировать, что нагрузка на объекты туриндустрии Приморья многократно возрастет. К тому же необходимо исключить повторения ошибок прошлых лет, сообщает PrimaMedia.ru.