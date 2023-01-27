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Туротрасль Приморья готовится к китайскому нашествию

Экономика
Туротрасль Приморья готовится к китайскому нашествию

У туроператоров Приморского края наряду с оптимистичными ожиданиями от возобновления туробмена с Китаем проскальзывают и опасения.

В связи с тем, что власти Китая взяли курс на отмену коронавирусных ограничений, в Приморье ожидают наплыв туристов из КНР в этом году. Логично спрогнозировать, что нагрузка на объекты туриндустрии Приморья многократно возрастет. К тому же необходимо исключить повторения ошибок прошлых лет, сообщает PrimaMedia.ru.

Речь идет о пресечении проникновения под видом туристов всевозможных нелегальных мигрантов, возникновения подпольных гостиниц, ресторанов, а также незаконной деятельности нелегальных гидов. В турбизнесе необходимо правильное регулирование, так как иностранные туристы должны приносить пользу региону, пополнять его налоговую базу и бюджет.
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