Туротрасль Приморья готовится к китайскому нашествию

У туроператоров Приморского края наряду с оптимистичными ожиданиями от возобновления туробмена с Китаем проскальзывают и опасения.
В связи с тем, что власти Китая взяли курс на отмену коронавирусных ограничений, в Приморье ожидают наплыв туристов из КНР в этом году. Логично спрогнозировать, что нагрузка на объекты туриндустрии Приморья многократно возрастет. К тому же необходимо исключить повторения ошибок прошлых лет, сообщает PrimaMedia.ru.
Речь идет о пресечении проникновения под видом туристов всевозможных нелегальных мигрантов, возникновения подпольных гостиниц, ресторанов, а также незаконной деятельности нелегальных гидов. В турбизнесе необходимо правильное регулирование, так как иностранные туристы должны приносить пользу региону, пополнять его налоговую базу и бюджет.