Мы провели внутреннюю проверку на предмет преступлений ЧВК «Вагнер», но ничего порочащего не обнаружили — Пригожин

Внутренняя проверка на предмет преступлений бойцов ЧВК «Вагнер» не показала ничего порочащего. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Издание Wall Street Journal обратилось к представителям ЧВК с просьбой прокомментировать санкции США, согласно которым компанию признали «транснациональной криминальной организацией».
Пригожин в свою очередь отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не совершали каких-либо преступлений, которые могли бы стать поводом для внедрения ограничений со стороны Вашингтона.
«Мы провели внутреннюю проверку на предмет преступлений ЧВК "Вагнер", но ничего порочащего не обнаружили. Поэтому если у кого-то есть информация о преступлениях ЧВК "Вагнер" просим присылать ее нам на пресс-службу или публиковать в СМИ. Для того чтобы мы могли помочь нашим американским коллегам сформировать свою позицию», — подчеркнул бизнесмен.
Ранее Пригожин отправил письмо координатору Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джону Кирби из-за ЧВК «Вагнер». Предприниматель попросил политика назвать преступление, которое совершили бойцы ЧВК.