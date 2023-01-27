Свыше 3 тысяч га леса восстановят в Новосибирской области в этом году

Для выращивания саженцев запланировали посев семян лесных растений в питомниках региона на площади около 7 га, пишет информационно-аналитический портал «ЧС Инфо». Осуществление агротехнического ухода за лесными растениями будет производиться на площади 11 394 га, также и дополнение лесных культур на площади 1473 га.