Свыше 3 тысяч га леса восстановят в Новосибирской области в этом году

Лесовосстановительные мероприятия в Новосибирской области хотят провести на площади 3649 га. Искусственное лесовосстановление пройдет на площади 805 га и естественное лесовосстановление – 2844 га. Об этом рассказали в Минприроды НСО.
Для выращивания саженцев запланировали посев семян лесных растений в питомниках региона на площади около 7 га, пишет информационно-аналитический портал «ЧС Инфо». Осуществление агротехнического ухода за лесными растениями будет производиться на площади 11 394 га, также и дополнение лесных культур на площади 1473 га.
В 2022 году лесовосстановительные работы провели на площади свыше 6000 га. Новосибирский регион каждый год проводит работы по лесовосстановлению сверх плана, сообщил замглавы Минприроды НСО Валерий Шрейдер.
Кроме того, в регионе создан страховой фонд семян лесных растений, в котором имеются семена основных лесообразующих хвойных пород. На случай неурожайных лет в фонде собран большой запас семян, требуемый для выполнения лесовосстановления в области, добавили в ведомстве.