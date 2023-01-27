В США для ВМСУ строятся патрульные катера, боевая ценность которых находится под вопросом

Заказанные Киевом в Америке катера типа Mark VI оказались не по карману даже ВМС США.
В начале января 2023 года в американском Бремертоне передали на достроечную площадку первый из 10 заложенных для ВМСУ патрульных катеров типа Mark VI. При этом ранее в США признали «Шестерки» катерами, которые не пригодны для войны против России. Тем самым, американцы поставили украинских адмиралов в откровенно идиотское положение.
Давайте вместе разберемся в том, как это получилось.
Дурак думкой богатеет
Есть такая известная поговорка «Дурак думкой богатеет». Чем дальше, тем больше возникает ощущение, что эта поговорка на самом деле является выдержкой из совершенно секретных руководящих документов Военно-морских сил Украины.
После распада СССР, новонародившаяся на земном шаре «Незалежная» своих ВМС, понятное дело, не имела. Но у прочих черноморских государств таковые ВМС имелись, поэтому в Киеве решили тоже завести себе нечто подобное. В основу военно-морской доктрины украинского государства были положены два основополагающих принципа: «чтоб было» и «чтоб как у людей». Строить собственный флот Украине не хотелось, да и не по силам это было Киеву. Максимум, что там самостоятельно смогли осилить, это сочинить гимн ВМСУ. Все прочее украинские адмиралы постарались «отжать» у Черноморского флота. Сформированный таким нехитрым образом корабельный состав ВМСУ браво поднял жовто-блакитные флаги, после чего подвергся дичайшему «дерибану»: разворовыванию, списанию и продаже за бесценок в лом. Де-факто, к моменту воссоединения Крыма с Россией боеспособность Военно-морских сил Украины уже уверенно валялась ниже плинтуса. То, что собой представляли ВМСУ после событий 2014 года даже «флотилией» назвать было нельзя. Однако, дабы сохранить пафос на должном уровне, а также избежать сокращения числа адмиральских должностей, останки былой украинской морской мощи, а точнее - немощи, продолжали именоваться ВМСУ.
Чтобы пополнить корабельный состав своего плавучего цирка, украинские моряки начали бегать с протянутой рукой по западным странам, но хоть что-то «наныть» удалось только у американцев. Те как раз думали, куда девать списанные патрульные катера своей Береговой охраны, так что явление панов «українських адміралів» оказалось для американцев весьма кстати. В итоге янки впарили украинцам свои разоруженные бэушные катера типа Island.
Официально – бесплатно. На деле же украинцам пришлось за расконсервацию, ремонт, подготовку, дооснащение и транспортировку первых двух «Айлендов» в Одессу, а также подготовку для катеров личного состава, выплатить США в 2019 году более 10 млн долларов. Вторая пара «Айлендов» в 2021-м досталась ВМСУ тоже не бесплатно. При этом боевая ценность приобретенных Киевом «патрульников» оказалась, мягко говоря, сомнительной.
Во-первых, у них еще до передачи Украине наблюдался серьезный износ корпусов и механизмов. Во-вторых, американцы передавали «Айленды» своим сателлитам в разоруженном состоянии и с «кастрированным» радиооборудованием. В связи со всем этим украинские «Айленды» получили ограничение по мореходности и импровизированное вооружение в виде 25-мм автоматов М-110, представляющих собой половинку принятой на вооружение еще в 1957 (!) году двухствольной автоматической корабельной артиллерийской установки 2М-3М, заработавшей на советском ВМФ ироничное прозвище «2 мимо — 3 мимо».
Разумеется, в таком виде на что-то большее, чем выполнять обязанности «плавучих парт», украинские «Айленды» не годились. Первая же попытка использования «Айлендов» как боевой единицы в ходе СВО закончилась тем, что российский боевой самолет походя всадил в «патрульник» ракету и помчался по своим делам дальше. Ну, а украинский катер почти мгновенно затонул с большей частью экипажа. После чего оставшиеся у Украины «Айленды» попрятались по своим базам и не высовываются оттуда до сих пор.
Впрочем, повторюсь, практически полная бесполезность «Айлендов» как боевых единиц для ВМСУ выявилась еще до начала СВО. Соответственно, подыскивать за границей более эффективные патрульные катера командование ВМСУ начало сразу после получения первой пары «Айлендов» в 2019 году. Эти поиски, не без помощи американцев, натолкнули украинских адмиралов на идею приобретения у Штатов патрульных катеров типа Mark VI.
Новейшие и сверхдорогие
Патрульные катера типа Mark VI были разработаны компанией SAFE Boats International. С 2014 года они строились в американском Бремертоне. Эти цельноалюминиевые катера имели полное водоизмещение в 72 тонны и могли развивать ход до 45 узлов. Экипаж катера – десять членов экипажа плюс восемь человек десанта. Вооружение: два дистанционно управляемых модуля с малокалиберными автоматическими пушками, шесть 12,7-мм пулеметов или 40-мм автоматических гранатометов на турельных установках. Теоретически катер мог быть вооружен даже малогабаритными управляемыми ракетами ВGM-176В Griffin или Hellfire, практически же такой вариант вооружения катеров типа Mark VI ни разу реализован не был. Назначение катера типа Mark VI являлось патрулирование портовой и прибрежной акватории, а также участие в спецоперациях типа высадки/эвакуации разведывательно-диверсионных групп.
Словом, «Шестерки» выглядели вполне «стильно, модно, молодежно» и, в отличие от тех же «Айлендов», действительно являлись новейшими изделиями американского ВПК. Правда, у каждой медали, как известно, есть две стороны. Инновационность катеров типа Mark VI обернулась тем, что расчетная закупочная стоимость одного «патрульника» с момента начала проектирования катера и до закладки первой «Шестерки» выросла с 7 до 15 млн долларов, да и расходы на эксплуатацию новых единиц даже по меркам ВМС США оказались просто чудовищными. При этом эффективность «Шестерок» при выполнении предписанных им задач немногим превышала эффективность куда более дешевых надувных моторных лодок, а для чего-то более серьезного, чем с грозным видом носиться вблизи от берега, катера типа Mark VI явно не годились. Поэтому американские адмиралы подумали-подумали, да и «урезали осетра» — вместо первоначально планируемых к закупке 48 катеров типа Mark VI US Navy приобрели только 12 и на этом решили закруглиться. Но SAFE Boats International к этому моменту уже вложилась в создание предприятия, предназначенного для массовой постройки «Шестерок». Компенсировать эти затраты из своего кармана командование ВМС США совершенно не собиралось. В Бремертоне было приуныли, но тут, как всегда очень вовремя, появились адмиралы ВМСУ...
По итогам дальнейших американо-украинских переговоров, 31 декабря 2020 года Минобороны США выдало компании SAFE Boats International контракт на сумму 19,969 млн долларов на подготовку к началу строительства первых двух патрульных катеров Mark VI для ВМСУ. Контракт планировалось реализовать к декабрю 2022 года.
Всего Украина должна была получить 16 инновационных «Шестерок». При этом постройку первых 10 должны были оплачивать американцами (в счет военной помощи «Незалежной»), а вот за остальные катера платить обязан был уже Киев. Разумеется, оплата транспортировки катеров из Штатов в Одессу, оплата подготовки экипажей для «Шестерок», а также все последующие расходы, связанные с эксплуатацией катеров типа Mark VI, целиком ложились на украинскую сторону. Ну и да — ракетное вооружение в комплектацию запланированных к поставке Украине новейших американских «патрульников» не входило.
Честно говоря, условия получения украинцами 16 американских «Шестерок» вызвали у специалистов некоторое, скажем так, недоумение. Все прекрасно помнили, с каким скрипом Украина больше года (!) наскребала десяток млн долларов для получения из Штатов пары бэушных «Айлендов». На этом фоне способность Киева оплатить постройку шести катеров типа Mark VI выглядела как ненаучная фантастика. Да и сама необходимость приобретения сверхдорогих и лишенных ударного вооружения американских «патрульников», чья реальная боевая ценность в случае столкновения с кораблями и катерами КЧФ приближалась к нулю, также вызывала изрядный скепсис.
Несмотря на вышеперечисленные нюансы с оплатой и вооружением «Шестерок», известие о их закупке вызвало среди украинских турбопатриотов бурю восторга. Последнюю изрядно подогрело заявление командующего ВМСУ контр-адмирала Алексея Неижпапы, объявившего, что Украина первой после США получит патрульные катера типа Mark VI.
«Необходимо отметить, что Штаты их планировали только для себя и никому даже не предлагали — это получилось потому, что мы разработали стратегию и поставили цели — как поэтапно развивать ВМС Украины!» — гордо добавил Неижпапа.
ВМСУ в луже
Все было замечательно, пока 15 февраля 2021 года американский интернет-ресурс The Drive внезапно не опубликовал заметку о том, что ВМС США планируют к концу сентября 2021 года вывести из боевого состава все 12 своих новеньких «Шестерок». Просто потому что феноменальная стоимость постройки этих катеров, а равно и высокие расходы на их эксплуатацию, совершенно не соответствуют реальной боевой ценности «патрульников» типа Mark VI. Плюс к этому, как авторитетно отметил американский вице-адмирал Джеймс Килби, в сценариях боевых действий против России и Китая катера типа Mark VI «не очень нужны», точнее, они вообще там бесполезны. При этом «Шестерки» «очень дороги в обслуживании».
На минуточку, это сообщили не российские СМИ, а вице-адмирал Килби, занимающий в ВМС США должность заместителя начальника военно-морских операций по боевому потенциалу.
Сказать, что после этого «українські адмірали» попали в откровенно идиотское положение, это ничего не сказать. Новейшие американские катера оказались не по карману самим ВМС США, зато такие же «Шестерки» Вашингтон сумел сосватать Киеву. И это при том, что по признанию американской стороны, данные катера для боевых действий против России не годились.
Иными словами, ВМСУ вновь сели в лужу.
Так или иначе, но очень скоро «осетр» под названием «Mark VI patrol boats» опять оказался «урезан» — из оплачиваемых американской стороной 10 катеров для ВМСУ заложили всего 8, а из 6 оплачиваемых Киевом – ни одного. Катера должны были передаваться ВМСУ по две единицы в год, начиная с 2022-го, но, видимо, из-за начала СВО, сроки реализации программы замедлились. Как мы уже знаем, первая предназначенная для ВМСУ «Шестерка» была выведена в Бремертоне из эллинга и передала на достроечную базу в Такоме только в начале января 2023 года.
Что дальше?
Очевидно, что рано или поздно, но все 8 заложенных для ВМСУ американских «Шестерок» будут достроены, ибо контракты заключены и деньги уплачены. Не исключено, что законченные постройкой катера застрянут в США до момента окончания «горячей» фазы СВО, как это уже случилось в Турции со строящимся для ВМСУ корветом «Гетман Иван Мазепа». Переданные британцами украинским морякам два б/у тральщика, получившие у новых владельцев наименования «Черкассы» и «Чернигов», тоже не торопятся покидать Великобританию.
В то же время нельзя исключать и того, что в условиях резко обострившейся после 24 февраля 2022 года конфронтации Запада с Россией, американцы все же постараются превратить построенные для ВМСУ «Шестерки» в эрзац-ракетные катера, после чего переправят их на Украину в обход перекрытых Анкарой для прохода иностранных военных кораблей турецких Проливов. Правда, в этом случае судьба новых вымпелов ВМСУ, скорее всего, окажется недолгой и незавидной. Почему? Потому что с технической точки зрения процесс уничтожения российским боевым самолетом украинского катера типа Mark VI от уже имевшего место уничтожения «Айленда» никак не отличается.