В США для ВМСУ строятся патрульные катера, боевая ценность которых находится под вопросом

Словом, «Шестерки» выглядели вполне «стильно, модно, молодежно» и, в отличие от тех же «Айлендов», действительно являлись новейшими изделиями американского ВПК. Правда, у каждой медали, как известно, есть две стороны. Инновационность катеров типа Mark VI обернулась тем, что расчетная закупочная стоимость одного «патрульника» с момента начала проектирования катера и до закладки первой «Шестерки» выросла с 7 до 15 млн долларов, да и расходы на эксплуатацию новых единиц даже по меркам ВМС США оказались просто чудовищными. При этом эффективность «Шестерок» при выполнении предписанных им задач немногим превышала эффективность куда более дешевых надувных моторных лодок, а для чего-то более серьезного, чем с грозным видом носиться вблизи от берега, катера типа Mark VI явно не годились. Поэтому американские адмиралы подумали-подумали, да и «урезали осетра» — вместо первоначально планируемых к закупке 48 катеров типа Mark VI US Navy приобрели только 12 и на этом решили закруглиться. Но SAFE Boats International к этому моменту уже вложилась в создание предприятия, предназначенного для массовой постройки «Шестерок». Компенсировать эти затраты из своего кармана командование ВМС США совершенно не собиралось. В Бремертоне было приуныли, но тут, как всегда очень вовремя, появились адмиралы ВМСУ...