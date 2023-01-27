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МИД Польши призвал обеспечить Украину оборонительными и наступательными вооружениями

Армия
МИД Польши призвал обеспечить Украину оборонительными и наступательными вооружениями

Западные партнеры должны предоставить Украине как оборонительное оружие, так и наступательные виды вооружения. Об этом заявил замглавы польского МИД Павел Яблоньский.

Он отметил в эфире Польского радио, что разделение оружия на оборонительное и наступательное является условным и утратило актуальность в ходе острого кризиса на Украине.

«Не должно быть никаких лимитов и ограничений, что вот это мы не передаем, потому что слишком большая дальность, такие машины можно, а другие нет», — сообщил дипломат Яблоньский.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал предоставление ВСУ 60 польских танков PT-91 Twardy вместе с ранее обещанными бронемашинами Leopard 2 в количестве 14 единиц.
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