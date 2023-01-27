Stern: Эрдоган раздувает конфликты в других странах с целью закрепления власти

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провоцирует конфликты в мире ради собственного авторитета. К такому выводу пришли обозреватели Stern.
Турецкого лидера поместили на обложку очередного выпуска немецкого издания. При выборе заголовка авторы остановились на «Поджигателе». По их мнению, Эрдоган способен победить в предстоящей президентской гонке, однако граждане отдают предпочтение другому сценарию.
«Чтобы закрепить за собой власть, президент Турции разжигает опасные конфликты, в том числе на территории Германии», — указали журналисты в соответствующем анонсе.
Ранее появилась информация о положении государств Запада и Востока в отношении действующего главы Турции. Выяснилось, что эти страны зависимы от Эрдогана. На это обратил внимание «Коммерсантъ».