В больнице Керчи скончался мальчик, которого сбил пьяный водитель на BMW

Мальчик, пострадавший при наезде иномарки в Керчи, скончался после госпитализации. Об этом сообщает источник ФАН в экстренных службах.
Юный пациент девять дней находился в коме. У него диагностировали тяжелые травмы, в том числе отек головного мозга, разрыв печени и перелом ключицы. Недавно состояние несовершеннолетнего ухудшилось. Медики не смогли спасти его жизнь. Второй пострадавший ребенок идет на поправку.
Напомним, мужчина за рулем BMW, находясь в состоянии опьянения, сбил двух детей. Виновником ДТП оказался ранее судимый предприниматель, лишенный права управлять транспортными средствами.