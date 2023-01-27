В больнице Керчи скончался мальчик, которого сбил пьяный водитель на BMW

Юный пациент девять дней находился в коме. У него диагностировали тяжелые травмы, в том числе отек головного мозга, разрыв печени и перелом ключицы. Недавно состояние несовершеннолетнего ухудшилось. Медики не смогли спасти его жизнь. Второй пострадавший ребенок идет на поправку.