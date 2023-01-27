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В больнице Керчи скончался мальчик, которого сбил пьяный водитель на BMW

Происшествия
В больнице Керчи скончался мальчик, которого сбил пьяный водитель на BMW

Мальчик, пострадавший при наезде иномарки в Керчи, скончался после госпитализации. Об этом сообщает источник ФАН в экстренных службах.

Юный пациент девять дней находился в коме. У него диагностировали тяжелые травмы, в том числе отек головного мозга, разрыв печени и перелом ключицы. Недавно состояние несовершеннолетнего ухудшилось. Медики не смогли спасти его жизнь. Второй пострадавший ребенок идет на поправку.

Напомним, мужчина за рулем BMW, находясь в состоянии опьянения, сбил двух детей. Виновником ДТП оказался ранее судимый предприниматель, лишенный права управлять транспортными средствами.
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