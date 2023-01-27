Потерявшая ногу после обстрела ВСУ донецкая учительница преподает детям английский с больничной койки

Жительница Донецка в результате обстрела ВСУ получила сильнейшие повреждения ноги, врачам пришлось ампутировать конечность. Еще не завершив реабилитацию, учительница английского Ирина Тарасенко вновь приступила к занятиям со своими подопечными.
«Онлайн-занятия проводить пока не получается, потому что наш Петровский район часто бывает без света, без Интернета. Стараюсь облегчить работу и коллегам своим, я понимаю, что им сейчас очень сложно. Делаю все, что в моих силах: стараюсь составлять и отправлять задания для детей, консультирую их в переписке, в телефонном режиме. Это минимум, конечно, мизер, который я могу сделать, но я стараюсь быть полезной и нужной», — пояснила она.
После обстрела Ирину доставили в Республиканский травматологический центр с тяжелейшими повреждениями. Медики приложили все усилия, чтобы спасти конечность пострадавшей, однако из-за масштабов и сложности ранения им это не удалось.
Учительницу поддерживают друзья, коллеги и супруг. Андрей Тарасенко, как и его жена, надеется на возможность качественного протезирования.
«Я успокаиваю, показываю видео, где люди на протезах занимаются спортом, бегают — даже без двух ног. Я этим пытался успокоить, что ли, задать ритм, чтобы бороться с этими бедами. Мы надеемся, что удастся протезировать в Российской Федерации, и она будет ходить полноценно», — поделился он.