Следователи и оперативники проводят масштабный обыск в здании Федеральной таможенной службы

Крупномасштабный обыск проводится в здании Федеральной таможенной службы следователями СК России и оперативниками ФСБ.
Следственные действия проходят в рамках уголовного дела задержанного накануне начальника информационно-технического таможенного управления Дмитрия Васильева, который подозревается в получении взятки на сумму свыше 25 млн рублей и хищениях бюджетных средств.
Васильев был задержан в Москве 26 января, согласно данным Telegram-канала «112». В ближайшее время фигуранту дела предъявят обвинения и изберут меру пресечения.