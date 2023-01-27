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Следователи и оперативники проводят масштабный обыск в здании Федеральной таможенной службы

Происшествия
Следователи и оперативники проводят масштабный обыск в здании Федеральной таможенной службы

Крупномасштабный обыск проводится в здании Федеральной таможенной службы следователями СК России и оперативниками ФСБ.

Следственные действия проходят в рамках уголовного дела задержанного накануне начальника информационно-технического таможенного управления Дмитрия Васильева, который подозревается в получении взятки на сумму свыше 25 млн рублей и хищениях бюджетных средств.

Васильев был задержан в Москве 26 января, согласно данным Telegram-канала «112». В ближайшее время фигуранту дела предъявят обвинения и изберут меру пресечения.
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