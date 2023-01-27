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В театре Спесивцева в драке пострадал сын известного режиссера

Общество
В театре Спесивцева в драке пострадал сын известного режиссера

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку из-за драки в Московском молодежном театре Вячеслава Спесивцева, в которой пострадал сын известного режиссера Василий.

Работники театра решили вызвать полицию, когда увидели, что конфликт между сыном режиссера Спесивцева Василием и сотрудником культурного учреждения перерос в драку. В результате инцидента у мужчин остались ссадины на лице, но серьезно никто не пострадал.

В данный момент полиция проводит проверку и выясняет причину конфликта, сообщает «МК». Недавно стало известно, что суд оправил под домашний арест бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере.
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