В театре Спесивцева в драке пострадал сын известного режиссера

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку из-за драки в Московском молодежном театре Вячеслава Спесивцева, в которой пострадал сын известного режиссера Василий.
Работники театра решили вызвать полицию, когда увидели, что конфликт между сыном режиссера Спесивцева Василием и сотрудником культурного учреждения перерос в драку. В результате инцидента у мужчин остались ссадины на лице, но серьезно никто не пострадал.
В данный момент полиция проводит проверку и выясняет причину конфликта, сообщает «МК». Недавно стало известно, что суд оправил под домашний арест бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере.