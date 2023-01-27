Дочь Анастасии Заворотнюк резко ответила на слухи о беременности

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, модель и блогер Анна Заворотнюк резко ответила на слухи о беременности и обвинила поклонников в бестактности.
Подписчики Заворотнюк в социальных сетях тщательно следят за жизнью модели и видят изменения в ее внешности. Недавно поклонники стали поздравлять ее с беременностью. Блогер смоделировала ситуацию, будто комментаторы обратились с поздравлениями к подруге, которая плотно поела.
«А вы ей просто: «Поздравляю с беременностью». Она отвечает: «Ты чего? Кукухой поехала? Иди полечись, такту поучись». Это странновато так делать. Здесь примерно такая же ситуация», — рассказала Заворотнюк в социальных сетях.
Модель призналась, что не знает, как реагировать на подобное. По ее словам, такое отношение поклонников можно классифицировать как форму пассивной агрессии. При этом Заворотнюк заявила, что не держит зла на подписчиков и попросила их быть тактичнее.
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