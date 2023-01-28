Режиссер Сергей Комаров рассказал о выдающемся профессионализме актрисы Ольги Кабо

Актриса театра и кино, каскадер, певица, заслуженная артистка РФ, народная артистка Чеченской Республики Ольга Кабо родилась 28 января 1968 года. В день рождения артистки через ФАН именинницу поздравил режиссер, сценарист Сергей Комаров.
Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с актрисой на съемках сериала «Журавль в небе».
«Она очень профессиональная. На работе — полная самоотдача. При этом она не новичок, не дебютант, но она никогда не включала звезду. Она профессионал в самом праведном смысле слова. Очень неприхотлива, корректна в отношениях с группой. В том, что касается работы, она готова влиться собранной, если нужно, готова на дубли», — сообщил режиссер.
Сергей Комаров также припомнил еще одну деталь, которая прекрасно иллюстрирует добросовестное отношение Ольги Кабо к нелегкому актерскому ремеслу.
«Она пришла на пробы, не стала отказываться, хотя иногда звезды говорят: “Вы чего? Вы же знаете, что я умею: либо зовите, либо нет”. Мы же тогда были в поиске, и пробы были очень важной частью процесса. В этом плане с ней тоже не было никаких проблем. Даже на пробах была полная самоотдача, полная включенность. В этом смысле он очень крутая», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился с Федеральным агентством новостей своими сердечными пожеланиями в адрес именинницы.
«Оля — красивая и талантливая: все это у нее есть. Я бы ей пожелал по-прежнему и на много-много лет вперед с таким же увлечением относиться к своей работе. Пусть, несмотря на все новые профессиональные достижения, ей, как и сейчас, было интересно этим заниматься. Я считаю, это очень важно. Ну, и, конечно, же удачи ей в профессии. Я очень рад, что мне довелось с ней поработать, — подытожил сценарист.
Ранее режиссер Александр Войтинский через ФАН поздравил с днем рождения актера Александра Петрова. Собеседник согласился с широко распространенным мнением, что знаменитый артист просто меняет одежду для съемки в новой роли.