Гиперзвуковые ракеты «Циркон» примут на вооружение ВМФ РФ в 2023 году

Гиперзвуковая ракета «Циркон» надводного базирования будет передана ВМФ РФ уже в этом году, сообщил генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов.
Анонсом Леонов поделился с ТАСС в пятницу, 27 января. Генеральный конструктор напомнил, что дальность действия «Циркона» достигает 900 километров.
«Но это не максимальная дальность. Ракета должна быть принята на вооружение ВМФ в этом году», — уточнили в НПО.
По словам Леонова, на предприятии идут стандартные процедуры. Ракета производится серийно и уже была поставлена на вооружение фрегату «Адмирал Горшков». Были проведены успешные испытания «Циркона» с подводного носителя — подлодки «Северодвинск».