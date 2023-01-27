Канцлер ФРГ Шольц заявил об исторической ответственности Германии за Холокост

Немецкий канцлер ранее говорил, что официальный Берлин осуждает любые попытки отрицания преступлений Холокоста, а пересмотр значения этого трагического события просто недопустим. Так Шольц отреагировал на заявление палестинского президента Махмуда Аббаса, который обвинил власти Израиля в «холокосте» над его народом.