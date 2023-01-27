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Канцлер ФРГ Шольц заявил об исторической ответственности Германии за Холокост

Политика
Канцлер ФРГ Шольц заявил об исторической ответственности Германии за Холокост

Германия несет историческую ответственность за уничтожение миллионов евреев, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

По словам политика, страдания выживших людей и миллионы невинно убитых еврейских граждан не были забыты.

«Чтобы это никогда не повторилось, в День памяти жертв Холокоста мы напоминаем о нашей исторической ответственности», — подчеркнул Шольц.

Немецкий канцлер ранее говорил, что официальный Берлин осуждает любые попытки отрицания преступлений Холокоста, а пересмотр значения этого трагического события просто недопустим. Так Шольц отреагировал на заявление палестинского президента Махмуда Аббаса, который обвинил власти Израиля в «холокосте» над его народом.
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