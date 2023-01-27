Франция столкнулась с рекордным числом мигрантов

Французские власти в 2022 году обработали рекордное количество заявок на предоставление убежища.
В общей сложности поступило около 154 597 обращений, говорится в материале газеты Figaro со ссылкой на сведения, переданные Парижем статистическому агентству Евростат. Это на 16,5% больше, чем в 2021 году.
В числе тех, кто чаще всего обращался за убежищем, оказались представители Украины, Афганистана, Бангладеша, Турции, Грузии и Демократической Республики Конго. Тем не менее Франция занимает лишь второе место в Европе по количеству подобных запросов.
Лидерство принадлежит Германии. Там запросили убежище 226 467 человек. В список стран-лидеров по числу запросов на убежище также попали Испания (116 952 человека), Австрия (108 603 человека) и Италия (82 803 человека), говорится в материале зарубежного издания.